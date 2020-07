A Panicale torna il mercato settimanale

Panicale, nel centro storico, torna, in via sperimentale, il mercato settimanale, dopo lo stop causa Coronavirus.

Messe a punto tutte le procedure per consentire uno svolgimento delle attività in sicurezza, nel pieno rispetto delle norme sul distanziamento sociale.

In piazza il mercoledì

.A partire da mercoledì 8 luglio (dalle 8 alle 13), in piazza della Vittoria, di fronte al palazzo municipale, si potrà tornare ad acquistare prodotti agroalimentari a chilometri zero ed abbigliamento.

Antica tradizione

E’ un ritorno alla tradizione quello del mercoledì con il mercato nel cuore del borgo, come avveniva anticamente nel XV secolo (lo Statuto comunale del 1484 – recentemente restauro – cita esplicitamente il mercato del mercoledì).

Artigianato e prodotti tipici locali

“L’iniziativa – spiega l’assessore comunale Giselda Marina Bruni – vuole essere inoltre una risposta in termini di qualità, convenienza ed economia anche con aspetto sociale, alla storia dell’imprenditorialità locale.Il commercio in area pubblica è un particolare “spettacolo” offerto alla comunità e ai visitatori (si pensi ai colori delle merci, ai profumi, ai dialoghi tra la gente…) con ricaduta di indotto commerciale e turistico anche per i luoghi che lo ospitano.Per i cittadini, turisti, consumatori, questi mercati costituiscono opportunità di acquisto di prodotti a prezzi concorrenziali, luogo di incontro e di risposta alla voglia di artigianato e prodotti tipici a km zero”.

