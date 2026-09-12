A Panicale inaugurato il “campus” di Tavernelle - Tuttoggi.info

Un “campus” per la crescita dei ragazzi, capace di mettere in relazione scuola, sport, attività ricreative e formazione.

Inaugurata questa mattina la nuova sede della scuola Secondaria di primo grado di Tavernelle, struttura collocata accanto agli impianti sportivi comunali e al parco acquatico, in un’area baricentrica per la Valnestore.

Realizzata dal Comune di Panicale per ospitare gli spazi della Secondaria di I grado e degli Uffici di Segreteria e Presidenza, l’opera sorge su un’area di circa 11.000 mq e si sviluppa su una superficie complessiva di circa 2.000 mq.

In essa sono state ricavate 6 classi per una capienza totale di 150 alunni, 5 uffici amministrativi, ulteriori 6 aule da adibire a laboratori e un’aula polifunzionale.

L’edificio si articola in tre blocchi funzionali collegati da un connettivo centrale, con soluzioni pensate per la sicurezza, la flessibilità d’uso e il comfort degli spazi didattici, orientati per garantire la migliore illuminazione naturale.

Il progetto adotta criteri di bioedilizia e un involucro ad alte prestazioni energetiche, configurando la nuova scuola come edificio NZEB (Nearly Zero Energy Building). Grazie a un impianto fotovoltaico in copertura e a soluzioni impiantistiche avanzate, la struttura sarà quasi totalmente autosufficiente dal punto di vista termico ed elettrico, con emissioni di CO2 ridotte al minimo.

L’importo complessivo dell’investimento è stato finanziato per € 2.686.118,50 dalla misura Mutui Bei 2018 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e per € 650.000,00 con fondi comunali per le opere esterne. Infine è stato consegnato l’incarico per l’intervento di completamento dell’ala nord est per la realizzazione dell’aula polifunzionale, finanziato con fondi di bilancio del Comune di Panicale per € 210.000,00. Risulta finanziata dalla strategia SNAI (Aree Interne), per il blocco aule nord ovest, anche la realizzazione del nuovo Laboratorio ITS del Trasimeno per l’importo di circa € 520.000,00.

“Oggi e’ una giornata di festa – ha dichiarato visibilmente commosso il sindaco di Panicale Giulio Cherubini – perché tra queste mura cresceranno persone. Oggi non inauguriamo semplicemente una struttura, ma un pezzo di futuro importante per la nostra comunità”. Cherubini ha quindi gettato uno sguardo al passato, ricordando come la decisione di costruire la nuova scuola risalga a dieci anni fa. “All’indomani del terremoto del 30 ottobre 2016 – ha ricostruito – si è scelto di dare alle nostre famiglie una scuola più sicura, un luogo dove i genitori si possano sentire tranquilli e tutelati sapendo i propri figli nel luogo più protetto del nostro territorio. Abbiamo realizzato un nuovo edificio perché gli approfondimenti tecnici hanno evidenziato come la messa in sicurezza delle vecchie scuole medie sarebbe stata molto più onerosa e non avrebbe comunque consentito di raggiungere gli stessi standard di sicurezza e funzionalità di una nuova costruzione. Abbiamo immaginato un vero campus per la crescita dei ragazzi, capace di mettere in relazione scuola, sport, attività ricreative e formazione.”.

“Oggi inauguriamo una opportunità – sono state le parole della dirigente scolastica Aurelia Brita – poiché consegniamo spazi sicuri e nuovi in cui i ragazzi possono costruire il loro futuro. Le opere importanti richiedono tenacia e capacità di guardare oltre il presente. Ma la scuola vive delle persone che la abitano – ha aggiunto – e del dialogo costante con il territorio. Da ora inizia il compito di riempire questi spazi di relazioni”.

Di “progetto non solo per la Valnestore, ma per il Trasimeno e per l’Umbria” ha parlato l’assessora regionale Simona Meloni, facendo riferimento in particolare ai successivi sviluppi di questo polo sotto il profilo formativo con il laboratorio ITS e sportivo con la nascita di un centro Coni. “Un mix dunque – ha dichiarato – tra formazione, benessere e futuro, frutto di un proficuo lavoro, lungo e paziente, svolto dalle istituzioni”.

Alla cerimonia inaugurale hanno preso parte anche i sindaci di Piegaro e Paciano, Roberto Ferricelli e Luca Dini e in rappresentanza della Provincia di Perugia il consigliere provinciale Sandro Pasquali, oltre al parroco dell’Unità pastorale don Gianluca Alunni che ha benedetto il nuovo edificio.

Presenti anche rappresentanti del Lions Club Trasimeno a cui si deve la donazione di due piante di olivo collocate all’ingresso del complesso scolastico.