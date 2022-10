xd5/fsc/gtr

“Mancano circa 5mila tra ingegneri informatici, matematici, elettronici e meccanici. La ricerca di personale è una nostra priorità”. Lo dice in un’intervista all’Italpress Franco Celletti, amministratore delegato di TopNetwork, società che ha chiuso un accordo con l’Università di Palermo per cercare ragazze e ragazzi da formare e inserire in azienda.