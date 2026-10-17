A Palermo un congresso nazionale sull'ipertensione polmonare - Tuttoggi.info

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A Palermo un congresso nazionale sull’ipertensione polmonare

ItalPress

A Palermo un congresso nazionale sull’ipertensione polmonare

Sab, 17/10/2026 - 20:02

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PALERMO (ITALPRESS) – A Isola delle Femmine, in provincia di Palermo, si è tenuta la 12esima edizione del Congresso nazionale dell’associazione Italian Pulmonary Hypertension Network (IPHNET). L’evento rappresenta il principale momento di confronto della rete italiana dei centri dedicati alla diagnosi e al trattamento dell’ipertensione polmonare. Obiettivo, integrare evidenze provenienti da studi clinici, dai dati di real life e dal nascente Registro nazionale dell’ipertensione polmonare, e favorire un confronto scientifico di alto profilo sui progressi nella malattia, sui nuovi target terapeutici e sul rapporto tra ipertensione polmonare e pneumopatie croniche.
Tra i presenti, il direttore scientifico del Congresso Patrizio Vitulo, il direttore generale dell’Ismett e amministratore delegato di Upmc Italia Angelo Luca, il direttore dell’Ufficio Sperimentazioni cliniche dell’Aifa Fabrizio Galliccia e il referente del coordinamento Malattie rare della Regione Lazio Roberto Poscia.
abr/azn

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