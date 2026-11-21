



PALERMO (ITALPRESS) – “Oggi è una giornata nella quale si compie un passo importante, chiudendo una stagione di grande lavoro ad opera dell’area dei Lavori pubblici e dall’assessorato competente. La realizzazione della Piscina comunale è stata un’impresa difficile e bella sul piano del risultato. Adesso la palla passa all’assessorato allo Sport: entra nel vivo la stagione della funzionalità di quest’impianto, l’unico al sud Italia con due vasche disponibili in parallelo; nei nostri desideri e nelle nostre prospettive è un fulcro fondamentale delle attività natatorie a Palermo. Siamo in attesa dei collaudi operativi, da qui a breve entreranno solo le società natatorie per un periodo di sperimentazione: è una fase in cui occorrerà, insieme alle Federazioni, ripristinare l’omologazione che i lavori hanno interrotto. Al contempo gli uffici stanno lavorando per una conduzione provvisoria di questa fase: c’è già una pre impresa con la Federazione italiana nuoto per affidare sul lungo periodo questo impianto, che può dare soddisfazione tanto agli atleti di Palermo e provincia quanto a livello nazionale e internazionale”. Così il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, a margine dell’incontro tra istituzioni comunali e stampa per celebrare la fine dei lavori della Piscina comunale. xd8/vbo/mca3