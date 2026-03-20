A Palermo l'installazione di Fondazione Barilla contro lo spreco alimentare - Tuttoggi.info

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A Palermo l’installazione di Fondazione Barilla contro lo spreco alimentare

ItalPress

A Palermo l’installazione di Fondazione Barilla contro lo spreco alimentare

Ven, 20/03/2026 - 18:03

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PALERMO (ITALPRESS) – “Si tratta di un’installazione artistica che riprende il libro del risparmio pubblicato l’anno scorso da Fondazione Barilla è un libro nato, grazie a una collaborazione con l’Università di Bologna, che ci ha restituito una ricerca secondo cui una famiglia italiana spreca in media oltre 100 kg di cibo all’anno”. Lo ha detto Nicola Corradi, Responsabile relazioni esterne Fondazione Barilla, a margine della presentazione del Grand Tour del Libro del Risparmio di Fondazione Barilla a Palermo.

xd6/fsc/mca1

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