A Palazzo Coelli conferenza sul tema “A trent’anni dalla caduta del Muro di Berlino. Storie” - Tuttoggi

Il secondo appuntamento del ciclo di Conferenze dell’Istituto Storico Artistico Orvietano per l’anno accademico 2019/20 è organizzato insieme all’Associazione ex-Alunni del Liceo Classico F.A. Gualterio ed è in agenda per venerdì 20 dicembre 2019 (ore 17,30) presso l’Auditorium della Fondazione della Cassa di Risparmio di Orvieto in Piazza Febei 3, con la Conferenza dal titolo “A trent’anni dalla caduta del Muro di Berlino. Storie” a cura di due testimoni d’eccezionecome Michael Braun e Bernd-Rüdiger Balda.

Michael Braun, giornalista del Berliner Tageszeitung, e corrispondente a Roma per la Televisione di Stato tedesca, parlerà della sua memoria di cronista professionista e quindi di storico mentre professor Bernd-Rüdiger Balda, medico di fama internazionale che da anni risiede anche ad Orvieto, rappresenterà la prospettiva più soggettiva ed umana di un fatto di profondo significato storico, vista con gli occhi di chi non ha dimenticato l’emozione di quei giorni di trent’anni fa.