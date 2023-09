A Paciano un corso di formazione sulla riparazione degli oggetti rotti - Tuttoggi.info

Iniziativa in collaborazione con il Repair Cafè di Perugia, si parte il 28 settembre

Riparare gli oggetti rotti per regalargli una seconda vita e per ridurre la produzione di rifiuti. Questo lo scopo del “repair cafè”, che a Paciano diventa ora oggetto di un corso di formazione vero e proprio.

Su iniziativa di “Rifiuti Zero Umbria”, in collaborazione con il Comune, la Fondazione terzo Millennio ed il Repair Cafè di Perugia, è in partenza a Paciano una serie di incontri per imparare le tecniche per effettuare piccole riparazioni di vari tipi di oggetti rotti.

“Dobbiamo RIcominciare a riparare oggetti che hanno una vita troppo breve”, è il pensiero dei promotori del laboratorio di formazione sulla riparazione.

Il corso sarà articolato in quattro incontri: il 28 settembre, il 5, 12 e 19 ottobre 2023, presso Palazzo Baldeschi dalle 18,30 alle 20. I posti del corso sono limitati.

Per iscriversi occorre inviare un’email a: rifiutizeroumbria@gmail.com. Il costo per la partecipazione è di € 20 più € 10 per il costo della tessera che dà diritto alla copertura assicurativa.