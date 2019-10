A Paciano corsi di scultura per ogni età

share

Creta e gesso. Questi i materiali che prevalentemente verranno impiegati nel terzo Corso di scultura che sta per partire a Paciano, in collaborazione con l’amministrazione comunale.

“Forma e formatura”: questo il titolo della terza edizione del corso presso il Centro Sperimentale per l’Arte di Paciano diretto dall’associazione SiripArte che inizierà oggi.

Le lezioni si terranno tutti i lunedì pomeriggio dalle 18.30 alle 20.00 tra i mesi di ottobre 2019 ed aprile 2020. Il corso è rivolto ad un pubblico di tutte le età poiché non ci sono impedimenti particolari che possano inibire le possibilità di riuscita e divertimento.

Il Centro Sperimentale per l’Arte ha ospitato nelle precedenti edizioni studenti di varie provenienze che si sono confrontati con il metodo classico della modellazione dell’argilla fino ad arrivare a realizzare sculture antropomorfe ispirandosi allo stile di Emilio Greco o Alberto Viani. Quest’anno il corso riguarderà, oltre alla modellazione della creta, anche la formatura per la realizzazione di stampi in gesso. Per info e prenotazioni: laboratorisiriparte@gmail.com.

share

Stampa