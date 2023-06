A Orvieto arriva il “Ferrari Cavalcade 2023": attese 115 vetture in Piazza Duomo - Tuttoggi.info

Giovedì 29 giugno, a partire dalle 12, giungeranno in Piazza Duomo, da Roma, 115 Ferrari e 230 ospiti internazionali.

Orvieto si prepara a ospitare il “Ferrari Cavalcade”, l’evento che ogni anno la casa del Cavallino rampante dedica ai suoi più importanti clienti nel mondo, chiamati, alla guida delle proprie vetture, a scoprire l’Italia e le sue eccellenze.

Giovedì 29 giugno, a partire dalle 12, giungeranno in Piazza Duomo, da Roma, 115 Ferrari e 230 ospiti internazionali. Gli equipaggi arriveranno a gruppi di tre, poi, a piedi, i partecipanti si sposteranno in Piazza del Popolo: qui, ad accoglierli un’esibizione del Gruppo degli sbandieratori e musici dei Quartieri di Orvieto. Dopo il pranzo al Palazzo del Popolo è prevista la ripartenza e il rientro nella Capitale.

Una “mostra su ruote” fino al 2 luglio

Alla gara di regolarità turistica parteciperanno alcuni tra i più importanti collezionisti di Ferrari nel mondo. Una vera e propria “mostra su ruote”, insomma, che parte oggi, martedì 27 giugno, con la cena inaugurale a Roma, e proseguirà fino a domenica 2 luglio con le tappe giornaliere a Fiuggi, Montecassino, Cisterna di Latina, Caprarola, Orvieto, Tuscania, Celano, Fonte Vetica e Pratica di Mare.

La manifestazione, nata nel 2011, ha dedicato le scorse edizioni a Bologna e all’Emilia-Romagna, a Firenze e alla Toscana, a Roma e al Lazio, a Venezia e al Veneto, a Bari e alla Puglia, al Monte Bianco e alla Valle d’Aosta, a Capri e alla Campania, a Taormina e alla Sicilia, al Principato di Monaco, alla Riviera dei Fiori.

“Cavalcade è stata pensata come opportunità di promozione turistica e culturale del nostro territorio nel mondo“

“Cavalcade – spiegano gli organizzatori di Canossa Events, che cura l’evento per conto della Ferrari – è l’occasione più importante che Ferrari offre ai suoi clienti come massima espressione dell’eccellenza italiana; è stata pensata, fin dalle sue origini, come opportunità di promozione turistica e culturale del nostro territorio nel mondo“.

Il percorso

La carovana del “Ferrari Cavalcade” arriverà da Strada di Porta Romana e proseguirà su via Alberici, Piazza Febei e via Lorenzo Maitani, per raggiungere Piazza Duomo.

La ripartenza delle vetture da Piazza Duomo avverrà tra le 14.10 e le 15.10, secondo il seguente percorso: Piazza Duomo, via Soliana, via Postierla, Piazza Cahen, Strada della Stazione, Strada delle Conce, rotatoria Porta Romana, Strada di Porta Romana in direzione Bolsena.

L’ordinanza per la disciplina del traffico veicolare

Giovedì 29 giugno 2023, dunque, sosteranno a Orvieto 115 Ferrari che arriveranno da Bolsena in direzione Piazza Duomo, con una cadenza di tre vetture al minuto, nell’orario compreso tra le 12.25 e le 13.25. Per consentire il regolare svolgimento della manifestazione, patrocinata dal Comune di Orvieto, il Settore Polizia locale e Mobilità ha emesso un’ordinanza che disciplina il traffico veicolare lungo tutto il percorso e la sosta nel centro storico.

I provvedimenti per la viabilità:

Dalle 12.25 alle 13.25 circa di giovedì 29 giugno 2023, la circolazione veicolare lungo il tragitto che dalla rotatoria della Segheria porta in Piazza del Duomo sarà temporaneamente sospeso per il tempo strettamente necessario al transito delle autovetture in arrivo in Piazza Duomo.

Dalle 14.10 alle 15.10 circa di giovedì 29 giugno 2023, la circolazione lungo il tragitto che da Piazza Duomo porta fino alla rotatoria della Segheria sarà temporaneamente interrotto per il tempo strettamente necessario al transito delle autovetture in uscita da Piazza Duomo.

Dalle 12.00 di mercoledì 28 giugno fino alle 20.00 di giovedì 29 giugno 2023, è fatto divieto assoluto di sosta con rimozione dei veicoli in tutta Piazza Vivaria per consentire l’allestimento delle strutture necessarie e lo stazionamento dei mezzi dell’organizzazione.

Dalle 7.00 alle 20.00 di giovedì 29 giugno 2023, è fatto divieto assoluto di transito e sosta con rimozione dei veicoli in tutta Piazza del Popolo, con deviazione in via del Popolo direzione Piazza Cimicchi e in Piazza Vitozzi direzione via della Misericordia II^, per consentire l’esibizione degli sbandieratori.

Dalle 5.00 alle 15.00 di giovedì 29 giugno 2023 è fatto divieto assoluto di transito e sosta con rimozione dei veicoli in Piazza Cahen per consentire lo svolgimento del mercato cittadino.

Dalle 8.00 alle 18.00 di giovedì 29 giugno 2023, è fatto divieto assoluto di transito e sosta con rimozione dei veicoli in tutta Piazza Duomo, compresa tutta l’area prospiciente la Curia Vescovile (Sala Pieri), per consentire lo stazionamento delle vetture Ferrari.

Dalle 8.00 alle 18.00 di giovedì 29 giugno 2023, è consentita la sosta delle autovetture al seguito della manifestazione in Piazza Marconi sull’area a strisce gialle.

Dalle 10.00 alle 15.30 di giovedì 29 giugno 2023, e comunque fino alla riapertura al transito di Piazza Duomo, la circolazione del servizio trasporto pubblico locale subirà la seguente variazione:

– Circolare A: fermata in Piazza Marconi anziché Piazza Duomo;

– Circolare C: percorso normale fino all’uscita di Porta Maggiore, da Porta Maggiore deviazione su strada delle Conce e rientro in Piazza Cahen

Dal provvedimento sono esclusi tutti i mezzi al seguito dell’organizzazione dell’evento che avranno necessità di transitare e sostare temporaneamente per carico e scarico materiali, e tutti i veicoli di soccorso e/o pronto intervento.

Al fine di consentire il transito della carovana dei veicoli in via Lorenzo Maitani, direzione Piazza Duomo, dalle 10.00 alle 18.00 di giovedì 29 giugno 2023 il varco per il controllo elettronico degli accessi situato in via Maitani sarà disattivato.