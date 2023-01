A novembre prestiti a famiglie e imprese +3,5%, tassi in salita - Tuttoggi

ROMA (ITALPRESS) – A novembre, secondo i dati della Banca d’Italia, i prestiti al settore privato, corretti sulla base della metodologia armonizzata concordata nell’ambito del Sistema Europeo delle Banche Centrali (SEBC), sono cresciuti del 3,5% sui dodici mesi (3,4% nel mese precedente). I prestiti alle famiglie sono aumentati del 3,8% sui dodici mesi (4% nel mese precedente) e quelli alle società non finanziarie del 2,8% (contro il 3,1% nel mese precedente). I depositi del settore privato sono diminuiti dello 0,3% sui dodici mesi (-0,2% in ottobre); la raccolta obbligazionaria è diminuita del 3,2% sullo stesso periodo dell’anno precedente (-6% in ottobre).

A novembre i tassi di interesse sui prestiti erogati nel mese alle famiglie per l’acquisto di abitazioni comprensivi delle spese accessorie (Taeg) si sono collocati al 3,55% (3,23% in ottobre), mentre quelli sulle nuove erogazioni di credito al consumo al 9,25% (8,93% nel mese precedente). I tassi di interesse sui nuovi prestiti alle società non finanziarie sono stati pari al 2,94% (2,54% nel mese precedente), quelli per importi fino a 1 milione di euro sono stati pari al 3,37%, mentre i tassi sui nuovi prestiti di importo superiore a tale soglia si sono collocati al 2,67%. I tassi passivi sul complesso dei depositi in essere sono stati pari allo 0,42% (0,37% nel mese precedente).

(ITALPRESS).

-foto agenziafotogramma.it-

