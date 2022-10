Cosa succede quando una tartaruga sta male? Proprio come per gli esseri umani, esiste un ospedale che si occupa della loro riabilitazione, finché non sono pronte per tornare in mare. Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti, ha visitato la Stazione Zoologica Anthon Dohrn per raccontare come vengono salvate dalle conseguenze dell’inquinamento.

abr/gtr