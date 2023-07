A Napoli 7 misure cautelari per bancarotta fraudolenta - Tuttoggi.info

NAPOLI (ITALPRESS) – I Finanzieri di Casalnuovo di Napoli, coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola, hanno eseguito misure cautelari personali nei confronti di 7 persone. Sono accusate di reati fallimentari, tributari e di autoriciclaggio.

Il provvedimento trae origine da una indagine che ha permesso di disvelare la distrazione del complesso aziendale di una società con sede in Somma Vesuviana – operante nel settore dell’abbigliamento e delle calzature – in favore di altra attività di impresa, in un momento in cui lo stato di insolvenza della prima società si era già palesato.

