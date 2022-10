A Montefranco arrivano Divertentissima! e mercatino del baratto - Tuttoggi

Al via la prima di numerose iniziative volute dal Comune di Montefranco per trascorrere giornate speciali in famiglia alla scoperta del territorio della Valnerina ternana

Domenica 23 ottobre sarà “Divertentissima! Con mercatino del baratto”, il primo degli appuntamenti in calendario e sarà all’insegna della scoperta del suggestivo borgo, del gioco con l’Associazione Amodì, dello stare insieme con il mercatino del baratto e del gusto con speciale merenda con prodotti tipici del territorio. L’appuntamento è ideale per famiglie con bambini e apre la strada ai successivi che si prevedono coinvolgenti e adatti a tutte le età.