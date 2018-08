A Montefalco arriva il Paiper Festival, l’evento più esclusivo, divertente e colorato dell’estate umbra

Tutto pronto a Montefalco per accogliere Paiper Festival, l’evento più esclusivo, divertente e coloratissimo di tutta l’estate umbra, con tanta musica e spettacoli per rivivere quella spensieratezza dei figli dei fiori e dei figli delle stelle.

Sarà una festa coinvolgente con quattro serate uniche di puro divertimento il 3, 4, 5 e il 15 agosto che vedranno salire sul palco ospiti internazionali e i migliori deejay italiani che hanno fatto la storia delle discoteche di tutto il mondo che proporranno le atmosfere degli anni Sessanta e Settanta, sotto la direzione artistica di Carlo Delicati.

Un appuntamento immancabile nelle caldi notte estive all’interno del grande cartellone dell’Agosto Montefalchese, l’evento organizzato dall’amministrazione comunale che ogni anno registra nella ringhiera dell’Umbria presenze da capogiro.

Il centro storico diventerà per l’occasione un grande locale sotto le stelle, con gli allestimenti curati dall’artista Massimo Botti che riuscirà a creare atmosfere esclusive dove poter danzare, cantare e incontrarsi. Le attività commerciali del centro storico proporranno menu e abbigliamento a tema degli anni Sessanta e Settanta. Nella zona di borgo, all’ingresso della città, sarà inoltre allestito un mercatino vintage, postazioni di trucco e parrucco, e mostra di auto e moto d’epoca. Si invitano pertanto tutti i partecipanti a vestirsi con abbigliamento ispirato ai Figli delle stelle e Figli dei fiori.

Gli eventi del Paiper si concentreranno in tre grandi location, individuate nel rispetto della nuova normativa sulla sicurezza, che saranno raggiungibili a piedi dopo aver parcheggiato le auto nelle aree di sosta a ridosso del centro, oppure utilizzando il servizio navetta con partenza e arrivo dal parcheggio del Nuovo Mondo.

Love area

Il cuore del Paiper sarà la Love Area in piazza del Comune, che ospiterà gli eventi più esclusivi: si inizia venerdì 3 agosto in piazza del Comune con il concerto di Pupo, tra i più importanti cantanti italiani che vi farà tornare a sognare con brani come “Gelato al cioccolato”, “Su di Noi” e “Firenze Santa Maria Novella”. Intrattenimento musicale a cura di Claudio Casalini (la storia del Paiper), mentre la serata sarà presentata dal cantante Antonio Mezzancella e Manuela Marinangeli.

Sabato 4 agosto saliranno sul palco i Gibson Brothers il gruppo francese che fu tra i primi ad introdurre l’Euro disco, lo stile che mescola il genere disco con il blues e il rock che vi faranno vibrare al ritmo della storica “Cuba”. Esibizione dei Radical Freak, il gruppo rap rivelazione 2017.

La serata del 5 agosto sarà invece dedicata a “Le stelle in passerella”, con un grande defilé di moda con abiti vintage della Paiper Generation. Presenta Ambra Cenci, con la partecipazione di un ospite speciale: la modella Eleonora Pieroni. Durante la serata intrattenimento con il gruppo Lory’s Blonde specializzato con la musica di quell’epoca e la partecipazione dei ballerini della trasmissione televisiva “Tale e quale show” e “I migliori anni”.

Grande finale della Paiper family mercoledì 15 agosto con il concerto di Alan Sorrenti, il cantautore italiano che ha segnato un’epoca con brani come “Figli delle stelle” e con “Tu sei l’unica donna per me”.

Bandiera Gialla e l’Odissea

La seconda grande area del Paiper vedrà insieme due postazioni: “Il Bandiera Gialla” e l’“Odissea” allestiti proprio all’ingresso del centro storico, nella zona del borgo, con la musica “più commerciale”. Venerdì 3 agosto saliranno in consolle Dj Franky, Fabiana Baldini, Rober-T, Luca Mammoli, Carlo Marini e Raffele Porzi Vc. Sabato 4 ci sarà la musica di Claudio Casalini, Dj Franky, Fabiana Baldini, Gianpaolo Fagotto, Sacha Meriggioli e Luca Ferretti.

Domenica 5 arriverà Enzo Persueder con il suo intramontabile show, insieme ad Alex Costantini, Gianluca Rastelli, Stelvio Gauzzi, Dj Franky e Fabiana Baldini.

54 Avenue

La terza area, con la musica più ricercata, sarà la “54 Avenue” allestita lungo le mura del borgo. In consolle venerdì 3 agosto Diego Lelli (lego Edit), Warm up, Faust-T, Mr Colin; sabato 4 agosto Faust-T, Carlino – Mix, Pedro, e domenica 5 agosto Dj Spranga, Warm Up, Claudio Casalini e Faust-T.

Il Paiper quest’anno si avvale di nuovi collaboratori: David Pompili, artista spoletino che ha realizzato i manifesti del Festival e un nuovo direttore di produzione Francesco d’Arcangelo.

