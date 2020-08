A Monte Castello di Vibio mostra delle opere di Enrico Tomassi con ospite Vittorio Sgarbi - Tuttoggi

Domenica 9 agosto a Monte Castello di Vibio si terrà la mostra d’Arte “Astrattismo Informale” di Enrico Tomassi. L’appuntamento è alle 17,30 in Piazza Vittorio Emanule II dove, dopo il saluto del sindaco Daniela Brugnossi, ad intervenire con l’artista sarà Vittorio Sgarbi per parlare de “La Contemporaneità dell’Arte”.

Le opere del maestro Tomassi saranno esposte nella sala del consiglio comunale in via Biancherini 4, nel Teatro della Concordia e presso l’ufficio informazione turistiche in via Roma.

Enrico Tomassi è nato a Monte Castello di Vibio nel 1948 e vive a Terni. Fin da piccolo era interessato all’arte pittorica coltivandola in silenzio senza mai abbandonarla. Dal 1984 ad oggi ha realizzato 15 personali esponendo in molti posti dell’Umbria e a Roma, vincendo diversi premi artistici.

Le opere resteranno esposte nel paese di Monte Castello di Vibio dalle 15 alle 19.