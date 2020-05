A Modena un nuovo hub della mobilita’ sostenibile - Tuttoggi

MODENA (ITALPRESS) – Vaielettrico.it, il portale fondato da Mauro Tedeschini, Massimo Degli Esposti e Andrea Prandi, ha deciso di lanciare una call per startup che si occupano di e-mobility, dando vita a un hub dedicato alla mobilita’ sostenibile a Modena. In un contesto socioeconomico caratterizzato da una crisi eccezionale a causa del Coronavirus (Unrae ha registrato ad aprile un calo del 97,6% nelle immatricolazioni di nuove autovetture in Italia rispetto a dodici mesi fa), il cambiamento rappresenta una importante opportunita’.

L’appello di Vaielettrico.it e’ indirizzato a piccole imprese e realta’ che hanno in mano validi progetti per l’e-mobility, ma necessitano di un supporto strategico ed economico per rendere concrete le proprie idee.

Il piano prevede la creazione di un electric hub in grado d’inserire le startup in un network di istituzioni, associazioni e imprese, di cui Vaielettrico.it e’ diventato un punto di riferimento. Il portale verra’ supportato dall’agenzia di comunicazione Smartitaly che coordinera’ un gruppo di business angels e investitori per selezionare le proposte piu’ promettenti. L’hub ha anche l’intento di generare sinergie tecnologiche con le grandi aziende della mobilita’, in un’ottica di open innovation.

