A Mirabilandia dal 5 ottobre è già Halloween, con tunnel horror e ambientazioni terrificanti - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - Vampiri, zombie, terrificanti creature, tunnel horror, speciali percorsi di paura ma anche magia, colori, dolcetti e scherzetti e zucche stregate. Sono questi gli ingredienti dell’Halloween 2024 di Mirabilandia. Il parco divertimenti più grande d’Italia da sabato 5 ottobre cambia completamente volto, per offrire le tanto attese atmosfere horror e ambientazioni fantasy adatte a tutta la famiglia.

Per i più coraggiosi - dai 12 anni in su - la nuova Suburbia, l'horror zone più grande mai costruita in un parco divertimenti in Italia, che quest’anno ospita nei suoi oltre 30.000 mq due nuove aree a tema popolate da oltre 100 spaventosi esseri: un oscuro cimitero tutto da esplorare e un campo di addestramento per i vampiri della Regina. Una delle novità 2024 è il tunnel horror Mr Blackmoon's Hypnotic Circus con un sadico direttore e degli inquietanti clown che attendono gli ignari ospiti per una terrificante performance. Per chi entra nel labirinto claustrofobico del circo non sarà facile trovare la via d'uscita... Ansia e terrore saranno le emozioni protagoniste anche dei terrificanti tunnel Apartment#162, con le scene di cruenti delitti, Acid Rain, con un percorso tortuoso e mostruoso, e Llorona dove i visitatori saranno accompagnati da un pianto inconsolabile. A disposizione degli appassionati anche l’horror house The Walking Dead (ingresso con biglietto aggiuntivo) con ambientazioni tratte dall’omonima serie televisiva.

Ma l’Halloween di Mirabilandia non offre solo brividi ed emozioni forti: per un’esperienza unica a misura di bambino, saranno disponibili due speciali tunnel per un viaggio fantastico e misterioso. La novità di quest’anno è The Mini Zombie Academy, una scuola molto speciale in cui i più piccoli potranno imparare tutte le abilità necessarie per diventare zombie professionisti. Si dovranno superare esami di camminata zombie e di portamento, e anche una prova di vocalizzazione. Una volta superato il corso, i piccoli studenti saranno pronti a stupire parenti e amici con grandi abilità da zombie da mettere in pratica per tutto il mese! Magia e speciali animazioni anche per il tunnel bimbi La Camera delle Meraviglie per scoprire i tesori e i misteriosi segreti occultati da oltre cento anni dagli esploratori più intraprendenti.

Al Pepsi Theatre andrà in scena il nuovo spettacolo Dracula, il musical che ha come protagonista un giovane avvocato inglese che, una volta arrivato in Transilvania nella dimora del Conte Dracula per occuparsi della vendita, si renderà conto di essere stato ingaggiato da un vampiro che vuole trasferirsi a Londra per trovare del nuovo sangue! Consigliato ad un pubblico più adulto è lo spettacolo Jackie, don’t call me clown, con il ritorno del circo in città dopo la morte di Jack, il clown. Sul palco di Piazza della Fama si alterneranno il nuovo The Bubble Bewitchment Show con una strega incantatrice che crea illusioni mozzafiato con enormi bolle di sapone; Frankestein, una delle figure più paurose di sempre; Demons con protagonista “Zia Rhody“ che si rivela essere molto più forte del previsto e da vittima diventerà sacerdotessa per soddisfare la fame dei demoni. Torna nella Far West Valley l’appuntamento con El Día De Los Muertos, tra celebrazioni messicane con costumi colorati, canzoni e allegri trucchi. Per diventare un vero mago lo spettacolo da seguire è invece l’Apprendista Stregone. In Piazza Katun riti incandescenti e infuocati con lo spettacolo lo Spirito del Fuoco. E il terrore arriverà anche nella Baia dei Pirati dove stanno per sbarcare i Vampirates: non normali avventurieri ma terribili vampiri in cerca della prossima vittima. Immancabili anche gli appuntamenti con Let’s Party Halloween con tutti gli amici di Nickelodeon, i Meet & Greet, la speciale Sponge Bob Parade e la Paw Patrol Parade per cantare a squarciagola con la squadra dei cuccioli.

Grande attesa anche per il nuovo show Fantasmi dell’illusionista Antonio Casanova, che torna a Mirabilandia con una performance entusiasmante da non perdere. “Il nostro Halloween ci regala grandi soddisfazioni da ben quindici anni, sia come numero di visitatori, sia come feedback che riceviamo, dichiara Sabrina Mangia, Managing Director di Mirabilandia. È un momento dell’anno molto atteso e che presentiamo in ogni stagione con delle novità sia per grandi che per bambini. Il fiore all’occhiello è Suburbia, l’horror zone più grande d’Italia mai inserita in un parco divertimenti, e che quest’anno abbiamo rinnovato con due nuove zone. Davvero un momento da non perdere!”. A disposizione dei visitatori non mancherà il divertimento e l’adrenalina delle tante attrazioni del Parco. La paura arriva a Mirabilandia da sabato 5 ottobre a domenica 3 novembre 2024, ultimo giorno di apertura stagionale del Parco.