A Maserati il XXI Premio internazionale Barsanti e Matteucci - Tuttoggi

ROMA (ITALPRESS) – Alla casa automobilistica del Tridente il XXI Premio Internazionale Barsanti e Matteucci, prestigioso riconoscimento istituito dal Comune di Pietrasanta con il Rotary Club Viareggio Versilia e il patrocinio di Regione Toscana, Provincia di Lucca e dell’Università di Pisa per ricordare il suo illustre concittadino, Padre Eugenio Barsanti, ideatore del primo prototipo di motore a scoppio insieme a Felice Matteucci. La cerimonia di consegna, a ingresso libero, si è tenuta presso il MuSA – Museo virtuale della Scultura e dell’Architettura: a ricevere il trofeo e la medaglia dell’ateneo pisano, in rappresentanza di Maserati, l’ingegner Davide Danesin, Maserati GranTurismo Carline Program Chief Vehicle Engineer.“Ancora una grande casa automobilistica – parola del presidente del Premio, Andrea Biagiotti – si lega alla figura dello scienziato scolopio nato a Pietrasanta nel 1821. La cerimonia di consegna del trofeo Barsanti è stata semplice, ma di sicuro interesse per ciò che la Maserati rappresenta nella storia dei motori e del costume”.“Anche quest’anno abbiamo accolto a Pietrasanta l’eccellenza dell’industria dei motori – dichiara il sindaco, Alberto Stefano Giovannetti – e numerosi giornalisti del settore automobilistico, da Quattroruore alla Gazzetta dello Sport. Una manifestazione che ci permette anche di coniugare passato, presente e futuro, con il Riconoscimento Innovazione ad una giovane realtà tecnologica nel settore della mobilità, in piena sintonia con il genio innovatore che fu Padre Barsanti”.“Da sempre per Bosch l’innovazione è uno dei pilastri strategici del proprio sviluppo – ha commentato Camillo Mazza, General Manager Robert Bosch GmbH Branch Italy – seguendo il nostro slogan Tecnologia per la vita cerchiamo ogni giorno con i nostri prodotti e servizi di migliorare la qualità della vita offrendo soluzioni innovative in tutto il mondo. Con questo spirito abbiamo supportato il Comitato Scientifico del Premio Internazionale Barsanti e Matteucci, coordinato dall’ingegner Stefano Iacoponi, nell’assegnare il Riconoscimento Innovazione all’interno della cerimonia di premiazione del prestigioso premio. L’obiettivo era selezionare aziende giovani, impegnate in progetti innovativi attinenti al settore della mobilità e coinvolte in attività di ricerca con applicazioni tangibili”.Tra le imprese valutate, ha prevalso MegaRide, nata 6 anni fa dalle attività di ricerca del gruppo Vehicle Dynamics dell’Università Federico II di Napoli, divenuta in breve una holding dal carattere internazionale, con clienti che vanno dalla Formula 1 alla motoGP, dalle aziende produttrici di pneumatici ai nuovi players della guida autonoma.“Il Riconoscimento Innovazione premia la nostra stessa natura ed il nostro percorso – ha commentato Flavio Farroni, amministratore delegato di MegaRide – ma soprattutto conferisce un significato importante al valore della ricerca scientifica, nel suo essere driver per lo sviluppo d’impresa e per la crescita culturale di un’Italia che sa trattenere i propri talenti e produrre eccellenze tecnologiche riconosciute in tutto il mondo”.Da non perdere la preziosa vetrina di Maserati che, come una sorta di anteprima, si è aperta nella rinnovata piazza Duomo: una MC20 con una particolare livrea e una Grecale GT sono state ammirate fino a domenica 16 ottobre, per la gioia di tutti gli appassionati delle quattro ruote che guardano al futuro.

– foto ufficio stampa A Più Srl –

