A marzo accelera il mercato auto - Tuttoggi.info

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A marzo accelera il mercato auto

ItalPress

A marzo accelera il mercato auto

Gio, 09/04/2026 - 18:02

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ROMA (ITALPRESS) – Il mercato dell’auto in Italia accelera nel 2026 e conferma una trasformazione sempre più evidente. A marzo sono state immatricolate 185 mila vetture, con una crescita del 7,6% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Un risultato positivo che si rafforza guardando al primo trimestre: da gennaio a marzo le immatricolazioni sfiorano le 485 mila unità, segnando un aumento superiore al 9%. A trainare il mercato è soprattutto il cambiamento nelle alimentazioni. Le auto ibride, tra mild e full hybrid, si confermano protagoniste e superano ormai la metà del mercato. Continua anche la forte espansione delle vetture elettriche, che a marzo registrano un balzo dell’85% e arrivano a rappresentare oltre il 17% delle vendite, spinte anche dalla coda degli incentivi. Segno opposto invece per le motorizzazioni tradizionali. Le auto a benzina perdono terreno e scendono poco sopra il 20% del mercato, mentre il diesel continua il suo calo strutturale. Da segnalare infine la crescita delle auto prodotte in Cina, che nel trimestre superano le 64 mila unità e raggiungono una quota del 13%. Sempre più marginale, invece, il comparto delle auto a gas, in forte contrazione.

/gtr

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