A Marsciano il pattinaggio artistico è di casa - Tuttoggi

Grande partecipazione di pubblico per il saggio di Natale “Polar Express”, che si è tenuto sabato 21 dicembre presso il Palazzetto dello Sport “Maria Stella Pippi – Marcello Tiberi” a Marsciano. Un pomeriggio all’insegna del pattinaggio artistico a rotelle che ha visto esibirsi gli allievi dei corsi organizzati dalla società A.S.D. Deruta Roller.

Lo spettacolo è stato impreziosito dalla presenza di quattro ospiti d’eccezione: Viola Pieroni, campionessa europea 2019 Junior, Benedetta Altezza, vicecampionessa europea 2019 Cadetti e le campionesse nazionali Sofia Grazzini e Vittoria Marinelli.

All’evento hanno preso parte anche alcuni rappresentanti delle istituzioni locali. Per il Comune di Marsciano era presente il consigliere comunale con delega agli eventi sportivi Angelo Facchini mentre per il Comune di Deruta il sindaco Michele Toniaccini e l’assessore Francesca Marchini. Sono stati loro a consegnare dei premi agli allievi più meritevoli della Deruta Roller che hanno raggiunto il podio ai campionati italiani: Flavia Scacciatelli, Camilla Desideri Granocchia, Ilaria Zappitelli e Thomas Donati.

“Il pattinaggio artistico a rotelle è una realtà sportiva importante nel nostro territorio, valorizzata dal lavoro che sta facendo l’associazione sportiva Deruta Roller, la quale sta raccogliendo un merito successo sia in termini di risultati sportivi che di iscrizioni ai propri corsi” ha affermato il consigliere Angelo Facchini. “Siamo felici e orgogliosi che il Palazzetto dello Sport di Marsciano possa ospitare gli allenamenti e gli eventi organizzati da questa associazione. L’impiantistica sportiva marscianese continua ad essere un fondamentale punto di riferimento per l’attività di molte realtà sportive anche fuori dai confini del comune, e il Palazzetto dello Sport, in particolare, si conferma struttura attrattiva per associazioni e scuole di tutta la Media Valle del Tevere”.

L’Associazione Sportiva Deruta Roller, presieduta da Teresa Mari, è nata nel 2011 con l’obiettivo di promuovere la passione per il pattinaggio artistico a rotelle e tutti i benefici a livello motorio e di coordinazione che si ottengono nel praticarlo. Dopo pochi anni di attività la Deruta Roller si è affermata conquistando primi posti a livello provinciale e regionale fino ad aggiudicarsi i titoli nazionali nelle specialità Libero, Obbligatori e Solo dance. I corsi, che si dividono in avviamento pulcini, avviamento avanzato, preagonismo e agonismo, sono aperti a bambini dai quattro anni in su e contano oltre 100 iscritti tra le sedi di Marsciano, Todi, Collepepe, Spina e Pietrafitta. Di prossima apertura anche una sede a Deruta.

Per informazioni è possibile contattare i numeri 347649695 – 3428290330 o mandare una mail a asd.derutaroller@gmail.com.