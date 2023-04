A Marsciano il 15 e 16 aprile torna "Fiera Verde 2023" - Tuttoggi.info

Il taglio del nastro è in programma sabato mattina alle ore 12.00 davanti al teatro Concordia, alla presenza del sindaco di Marsciano, Francesca Mele, dell’assessore al commercio Patrizia Trequattrini e di Monica Rapporti, presidente della Pro-loco di Marsciano che insieme al Comune organizza l’evento.

Il programma della manifestazione prevede anche due incontri, che si svolgeranno presso la sala Aldo Capitini in Municipio, promossi dal Comune insieme alla Pro-Loco Marsciano, alla Confederazione italiana agricoltori (Cia), all’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (Ismea), al Circolo Sandro Pertini. Il primo incontro, dal titolo “Donne in campo” è in programma venerdì 14 aprile alle ore 17.00.

Il tema è quello delle sovvenzioni all’imprenditoria femminile quale leva di sviluppo per l’agricoltura della Media Valle del Tevere. Ai saluti del sindaco Francesca Mele e del vicepresidente del Circolo Pertini, Ruggero Zaganelli, seguiranno gli interventi di Maria Chiara Zaganelli, direttore generale Ismea e di Matteo Bertolini, vicepresidente nazionale Cia.

Le conclusioni sono affidate al vicesindaco Andrea Pilati. Il secondo appuntamento convegnistico, realizzato in collaborazione anche con l’Istituto Omnicomprensivo Salvatorelli-Moneta, è per sabato 15 aprile alle ore 10.00. Si parlerà di transizione energetica e degli impatti che può avere sul mondo dell’agricoltura. I saluti iniziali sono affidati all’assessore Patrizia Trequattrini e alla dirigente dell’Istituto Omnicomprensivo Francesca Gobbi. Seguiranno gli interventi di Piergiovanni Domenighini, ricercatore presso la Facoltà di ingegneria dell’Università di Perugia, Simone Bartolini, agronomo, Francesco Brini e Carmela Isa, docenti presso l’Istituto Omnicomprensivo Salvatorelli-Moneta.

Venerdì, sabato e domenica sarà anche possibile visitare gratuitamente, dalle 11.00 alle 17.00, il Museo dinamico del laterizio e delle terrecotte, riparto al pubblico lo scorso primo aprile con la nuova gestione della cooperativa Athena.