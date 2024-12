A Magione un nuovo indirizzo con il Liceo Scientifico delle Scienze applicate e un'aula immersiva per offrire nuove opportunità ai giovani del comprensorio del Trasimeno - Tuttoggi.info

Un’aula immersiva progettata per offrire un’esperienza didattica piena e interattiva, grazie all’uso di tecnologie avanzate, come proiezioni a 360°, realtà virtuale (VR), realtà aumentata (AR), sistemi audio multidirezionali e dispositivi touch-screen. È una delle tante esperienze didattiche che costituiranno l’esperienza di apprendimento del nuovo indirizzo di studi inaugurato presso l’Istituto Mazzini di Magione. Si tratta del Liceo Scientifico delle Scienze applicate, scelta ideale per chi desidera una formazione scientifica solida e orientata all’innovazione tecnologica. Un percorso di studi teorico pratico, progettato per offrire una preparazione approfondita nelle discipline scientifiche, matematiche e tecnologiche, senza trascurare le competenze umanistiche.

Oltre a laboratori e attrezzature all’avanguardia, il nuovo indirizzo propone approfondimenti sull’uso dei linguaggi di programmazione e sviluppo software e una metodologia innovativa con didattica interdisciplinare e project work per imparare a risolvere problemi complessi, lavorare in gruppo e sviluppare pensiero critico.Come spiegano dal Liceo Mazzini: “Si tratta di una base ideale per accedere a corsi universitari nelle aree scientifiche, ingegneristiche, informatiche o tecnologiche. Il nuovo indirizzo inoltre offre competenze utili per il mondo del lavoro”.

Tra le materie: matematica e fisica avanzata per comprendere i fenomeni della natura. Scienze sperimentali con esperienze dirette in laboratorio e Tecnologia e coding per padroneggiare strumenti innovativi. Competenze trasversali per una visione critica e completa del mondo.

Un liceo pensato per affrontare con successo le sfide dell’era digitale, senza rinunciare a una formazione umana e culturale di alto livello.

Una nuova e interessante opportunità per gli alunni (e le famiglie) del territorio e per tutti i ragazzi che vivono nelle zone limitrofe e nell’area del Trasimeno.

OPEN DAY

La scuola ha già predisposto delle giornate dedicate agli open day per presentare il nuovo corso di studi: sabato 18 gennaio dalle ore 10.00 alle ore13.00 e sabato 25 gennaio dalle ore 15.00 alle ore 18.00. La segreteria rimarrà aperta, per fornire supporto alle famiglie nella compilazione delle domande di iscrizione, sabato 18 e 25 gennaio dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

Luogo: Istituto Mazzini, Piazza A. Simoncini, 1, MAGIONE, PERUGIA, UMBRIA