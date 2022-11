A Magione tutto pronto per Olivagando, il programma - Tuttoggi

Olivagando, il programma

Olivagando si aprirà, però, già la mattina di sabato con le visite e degustazioni gratuite ai frantoi Poetia e Cn Centumbrie. La navetta (info 335.6871130) partirà da piazza Matteotti alle 9. Visite e degustazioni si potranno fare anche autonomamente: le strutture interessate sono la Fattoria Luca Palombaro di Monte del Lago, il frantoio Faliero Mancianti di San Feliciano, l’Azienda agricola Poetia di Villa e il frantoio CM Centumbrie di Agello. Nel pomeriggio è prevista alle 14.30 una passeggiata e degustazione in frantoio a Monte del Lago. A Magione, alle 15, in piazza Matteotti si terranno attività sportive per ragazzi dai 5 ai 16 anni, in piazza Carlo Alberto giochi da tavolo e intrattenimento e in corso Marchesi prenderà il via la performance degli artisti Giuliano Andreassi, Diego Strappaghetti, Moreno Chiacchiera, Giovanni Beccari, Antonello Cosci e Cinzia Rosini. Alle 16 esibizione itinerante della banda musicale di Magione in centro storico; alle 17 laboratorio sull’olio in lingua inglese, in sala Carpine; alle 18 in largo Mazzini e alle 19 in piazza Matteotti live music. Dalle 18 alle 21 sarà la volta di Degustatu, le degustazioni di prodotti tipici locali in centro storico, in viale Umbria, dove saranno accompagnate da dj set, esibizione di skater e laboratori di disegno, e in via dei Molini dove è atteso il concerto di Freddy & The B-Lovers. Per concludere la giornata, alle 21 all’officina teatrale La Piazzatta, lo spettacolo ‘Piccola favola, un po’ da ridere, un po’ da piangere’.