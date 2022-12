A Magione evento di beneficenza per la Breast Unit del Santa Maria della Misericordia - Tuttoggi

Sabato 3 dicembre alle ore 21 presso il Teatro Mengoni di Magione, una serata organizzata da Vivo a Colori Aps

Un evento di beneficenza a sostegno per la Breast Unit dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. “Emozioni in movimento, fashion week colors Perugia”, in programma per stasera, sabato 3 dicembre alle ore 21 presso il Teatro Mengoni di Magione.

L’evento, ad ingresso libero ma su prenotazione, è organizzato dall’associazione Vivo a Colori della presidente Claudia Maggiurana con il patrocinio di Regione Umbria, Provincia di Perugia e Comune di Magione.

La serata, presentata da Paolo Bertolini ed Elisa Antoniacci, si apre con l’esibizione della Joseph green band, diretta dal maestro Andrea Cavallucci Cavallacci e composta da giovani talenti del territorio perugino. Tra gli ospiti la ballerina Lucia Lucia, l’attrice Manuela Callegari e l’artista Koffi Dossou.

“Sarà uno spettacolo emozionale – spiega Claudia Maggiurana – dove le emozioni sono in movimento. Fa parte di un progetto psico-sociale, denominato ‘risveglio della bellezza’ ed ideato dall’associazione Vivo a Colori, per aiutare le donne a far uscire le emozioni. Serve per far acquistare autostima, per accettare la propria bellezza in ogni momento e trasformazione, senza vergogna di ciò che ci accade e per questo che si fanno vibrare l’emozioni. Dobbiamo vivere al meglio il presente e per farlo cerchiamo di dare consigli ed aiuti per accettare e superare i propri limiti. Quello che proponiamo è un evento da vivere più che da raccontare perché ognuno di noi lo percepisce in modo personale e diverso”.

La serata è stata realizzata grazie alla collaborazione del Gal Trasimeno Orvietano, e Proloco di Ruscio



Per info e prenotazioni: 349 2613610.