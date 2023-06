A maggio, secondo i dati dell’Istat, l’inflazione riprende a scendere tornando, dopo la risalita di aprile, al livello di marzo, facendo segnare un +7,6%. Il rallentamento appare ancora fortemente influenzato dalla dinamica dei prezzi dei beni energetici, in particolare della componente non regolamentata, in calo rispetto al mese precedente.

