A maggio accelera l’inflazione - Tuttoggi.info

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A maggio accelera l’inflazione

ItalPress

A maggio accelera l’inflazione

Gio, 18/06/2026 - 21:02

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ROMA (ITALPRESS) – L’inflazione torna ad accelerare in Italia. A maggio l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività registra un aumento dello 0,4% rispetto ad aprile e del 3,2% su base annua, in crescita dal 2,7% del mese precedente. Lo conferma l’Istat, che attribuisce il rialzo soprattutto all’andamento dei prezzi dell’energia. A pesare maggiormente è la dinamica degli energetici non regolamentati, che continuano a mostrare una forte spinta al rialzo. A contribuire all’aumento del costo della vita anche i servizi legati ai trasporti e quelli ricreativi, culturali e per la cura della persona. Secondo l’Istat, accelerano sia i prezzi dei beni sia quelli dei servizi. Il comparto dei servizi riduce però leggermente la distanza rispetto ai beni, confermando una crescita diffusa dei prezzi in diversi settori dell’economia. Su base mensile, l’aumento dell’indice generale è determinato soprattutto dai rincari dei servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona, oltre che dai prodotti energetici e dagli alimentari non lavorati. In controtendenza, invece, i prezzi dei trasporti che registrano una diminuzione.

gsl

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