ROMA (ITALPRESS) – In aumento a luglio le vendite al dettaglio. La crescita è stata pari allo 0,4% in valore, mentre si registra un calo dello 0,2% in volume: è quanto rileva l’Istat, sottolineando che un andamento analogo nel trimestre maggio-luglio del 2023, in termini congiunturali.

