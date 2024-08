A luglio il mercato dell’auto ancora in crescita - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – A luglio 2024, il mercato dell’auto in Italia continua a crescere con un 4,7 per cento, registrando quasi 125 mila nuove immatricolazioni, rispetto alle 119 mila dello stesso mese del 2023. I primi sette mesi si chiudono così con un incremento del 5 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. È quanto rileva Anfia. Dopo l’incremento a doppia cifra di giugno, tuttavia, il mercato rallenta ma del resto, il buon risultato di giugno, in buona parte determinato dagli incentivi del nuovo ecobonus per le vetture a zero e a basse emissioni, era difficilmente replicabile. Per quanto riguarda le due ruote, invece, il settore è in netta ripresa. Dopo la lieve flessione a giugno, il mese si è chiuso con 41 mila veicoli venduti, in aumento di oltre l’8 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Positiva la performance delle moto, che crescono del 12 percento con quasi 17 mila veicoli targati. Bene anche il settore degli scooter con un incremento del 6 per cento e 22 mila veicoli venduti. Infine, dopo quattro mesi consecutivi di flessione, torna positiva la situazione dei ciclomotori con un incremento di quasi 5 punti percentuali e 2.500 mezzi venduti.

tvi/mrv