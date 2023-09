A Lucca la Gdf sequestra migliaia di articoli di lusso contraffatti - Tuttoggi.info

LUCCA (ITALPRESS) – Le Fiamme Gialle della provincia di Lucca, In quattro distinte operazioni, in Versilia, hanno sequestrato più di 1500 oggetti di pelletteria (borse, portafogli, cinture, scarpe, ecc.), che riportavano, in maniera contraffatta, noti marchi del lusso nazionale e internazionale. Nel capoluogo di provincia, all’interno di un esercizio commerciale,

sono stati sequestrati invece oltre 1000 prodotti per la cura della persona in quanto risultati privi delle condizioni di sicurezza per i consumatori. I controlli, poi, antidroga svolti

anche con l’impiego di unità cinofile del Corpo di Pisa e Massa Carrara nei luoghi di maggiore aggregazione giovanile, hanno consentito di sequestrare oltre 140 grammi di sostanze

stupefacenti, quali hashish, cocaina e marijuana destinate all’uso personale e di segnalare 40 persone (anche minori) alle varie Prefetture competenti.

col3/mrv