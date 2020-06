A illimitybank.com premio Abi per l’innovazione - Tuttoggi

MILANO (ITALPRESS) – illimity vince il Premio ABI innovazione per il cliente retail: “la banca per la famiglia e i giovani”.

illimity conquista il primo posto della classifica ABI con il Personal Financial Manager (PFM), il tool introdotto da illimity come prima banca in Italia a settembre 2019. “Con il PFM – si legge in una nota – illimity è in grado di offrire ai propri clienti un duplice vantaggio: aiutarli a capire in modo intuitivo l’andamento dei propri conti correnti aperti da illimity e mettere a loro disposizione la possibilità di gestire efficacemente il proprio denaro anche pianificando i risparmi e riuscendo a risparmiare pur senza modificare le abitudini quotidiane. Questo è possibile grazie a due principali elementi, ovvero l’Analisi Intelligente delle Spese e i Progetti di Spesa che vengono integrati nella user experience illimity con un alto grado di personalizzazione”.

A partire da luglio, questi servizi saranno anche disponibili per i conti di altri istituti bancari aggregati all’interno della piattaforma della banca, “illimity connect”. Carlo Panella, Head of Direct Banking and Chief Digital Operations Officer di illimity, ha commentato: “Siamo particolarmente felici del premio per l’innovazione ricevuto da ABI a soli 9 mesi dal lancio di illimitybank.com perchè riconosce l’impegno su questo fronte, al centro dello sviluppo costante della banca. illimitybank.com, PSD2 native, ha introdotto, per la prima volta in Italia, il Personal Financial Manager per supportare i clienti nel monitoraggio e nella gestione dei propri conti correnti in modo semplice e intuitivo. E’ stato il primo di una serie di innovazioni che hanno garantito alla banca nuovi primati, come l’adozione del PIS (Payment Initiation Service), che ha reso possibile l’operatività nei pagamenti su conti aggregati di altre banche. E, solo pochi giorni fa, abbiamo lanciato gli illimity Hubs che integrano nella nostra piattaforma funzionalità di partner d’eccellenza non finanziari come Fitbit e MiMoto creando anche servizi sinergici con l’operatività bancaria. illimitybank.com prosegue nel suo sviluppo non più solo in ottica open banking, ma anche open platform con l’obiettivo di creare un vero e proprio ecosistema sempre più orientato a soddisfare le specifiche esigenze dei clienti e a semplificarne la vita, andando oltre il modo tradizionale di fare banca”.

(ITALPRESS).