A Gubbio il Primo raduno dei pellegrini della Via di Francesco, programma

La macchina organizzativa si è messa in moto per il Primo raduno dei pellegrini della Via di Francesco in programma nei giorni 1, 2, 3 novembre a Gubbio.

L’evento è nato dal desiderio di incontrarsi tra varie persone che, da qualche anno, gestiscono il gruppo facebook “Via di Francesco”, giunto ad oltre 5.000 iscritti. Dal mondo virtuale a quello molto reale e concreto, che solo chi cammina o ne ha il desiderio può conoscere. Da qui l’idea sviluppata grazie al prezioso contributo dei ragazzi della ‘Piccolaccoglienza’ Gubbio: proporre 3 giorni ai pellegrini già navigati e alle nuove persone desiderose di camminare.

Il programma prevede l’arrivo a Gubbio e l’accoglienza presso l’oratorio Don Bosco il giorno dei santi e a seguire cena e serata insieme. Il secondo giorno è prevista una tappa della Via di Francesco: partenza con bus privato da Gubbio a Pietralunga, dove ci sarà il parroco Don Francesco Cosa ad accogliere i pellegrini e la partenza del gruppo fino ad arrivare a Mocaiana. Alle 17.30 la Santa Messa presieduta dal Vescovo di Gubbio Mons. Luciano Paolucci Bedini, anche lui grande pellegrino che entrò in diocesi quasi 2 anni fa proprio a piedi, lungo la Via di Francesco. Conclusione della giornata con la cena e la serata con alcuni ospiti speciali come Angela Piacente (pellegrina e autrice), Fabrizio Pepini (ideatore del cammino lungo il lago Trasimeno) e Pietro Scidurlo (autore della guida “Santiago per Tutti” e referente del progetto “Via di Francesco accessibile”) che racconteranno la loro vita e i progetti futuri. Il terzo giorno viene proposto un circuito cittadino dentro Gubbio, con l’escursione lungo il suggestivo acquedotto comunale. Per avere ulteriori dettagli visitare il sito www.piccolaccoglienzagubbio.it oppure è possibile chiamare il numero 366.1118386. Tutte le info sono reperibili sulla pagina facebook “Via di Francesco”.

