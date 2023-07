A Giffoni Teen Parade, il Festival del lavoro spiegato dagli adolescenti - Tuttoggi.info

SALERNO (ITALPRESS) – Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti, ha partecipato a Giffoni Film Festival, il festival del cinema per ragazzi che ogni anno conta più di 120mila partecipanti, come media partner dal 20 al 29 luglio. Per il secondo anno consecutivo, inoltre, Radioimmaginaria ha portato a Giffoni Valle Piana (Salerno) il proprio evento “Teen Parade, il festival del lavoro spiegato dagli adolescenti”, quest’anno alla sua settima edizione, in collaborazione con Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e INPS, con l’obiettivo di parlare alle nuove generazioni di importanti temi legati al mondo del lavoro, tra cui orientamento, formazione, tipologia di rapporto di lavoro, prevenzione per la sicurezza nelle scuole e sui luoghi di lavoro, e di previdenza.In questo senso Radioimmaginaria ha realizzato insieme al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali una serie di interviste e un evento speciale trasmesso in diretta radio il 28 luglio con l’intervento di Maria Condemi, direttore generale della D.G dell’Innovazione tecnologica, delle risorse strumentali e della comunicazione; Andrea Simoncini, Dirigente ministero del lavoro e delle politiche sociali; Alessandro Lombardi, direttore Generale della D.G. del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese; e della Consigliera nazionale di Parità, Francesca Bagni Cipriani.Insieme ad INPS, Radioimmaginaria ha realizzato un programma di eventi sul tema del lavoro, previdenza e prestazioni a sostegno alla famiglia che sono stati trasmessi in diretta su Instagram dal 21 al 26 luglio insieme ad esperti delle sedi INPS in provincia di Salerno. Il 24 luglio è stato trasmesso un evento speciale in diretta radio a cui hanno preso parte: Micaela Gelera, commissario straordinario Inps; Ciro Toma, direttore vicario Campania; Giovanna Baldi, direttore sede di Salerno; Vincenzo Di Nicola, responsabile innovazione tecnologica; Giovanna Grieco, responsabile vigilanza ispettiva Campania.Il 25 luglio, inoltre, si è svolta la cerimonia di consegna della medaglia commemorativa per i 125 anni di storia dell’INPS a Claudio Gubitosi, ideatore e fondatore del Giffoni Film Festival, per il valore e il prestigio che riveste la manifestazione a livello internazionale.Hanno partecipato alle trasmissioni di Radioimmaginaria in qualità di ospiti per parlare del proprio lavoro e raccontare la propria storia anche Maurizio Molinari, direttore de “La Repubblica”, Greta Esposito, attrice nel cast della serie “Mare Fuori” e del film Netflix “Mixed by Erry”, Pierfrancesco Rizzello, 12enne italo-brasiliano qualificatosi per il secondo anno di fila campione mondiale di kitesurf under14.

