A fuoco rimessa con dentro una bombola gpl

I vigili del fuoco di Castiglione del Lago sono dovuti intervenire per spegnere le fiamme in una rimessa per attrezzi agricoli in via Byron, a Tuoro sul Trasimeno. All’interno si trovava una bombola gpl, che con il calore sprigionato dall’incendio rischiava di esplodere.

L’intervento dei vigili del fuoco ha impedito che la bombola gpl potesse esplodere.

Nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incendio. Solo alcuni attrezzi agricoli sono stati danneggiati.

