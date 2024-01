L'intervento della squadra nel centro di Terni, l'uomo affidato alle cure dei sanitari. Indaga la polizia

Una persona, che stava dormendo in un garage del centro, in via Pacinotti, è stata scoperta dai vigili del fuoco di Terni intervenuti perché nello stabile stavano bruciando un divano e un materasso.

Sul posto è stato fatto intervenire personale sanitario con un’ambulanza che ha preso in carico la persona. Sul posto anche la polizia di Stato.