A fuoco la stanza di un'abitazione - Tuttoggi

Incendio in un’abitazione a Villastrada, nel comune di Castiglione del Lago. Le fiamme hanno interessato una sola stanza.

Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha impedito che l’incendio si propagasse al resto della casa.

Nessuna persona è rimasta ferita o intossicata.

L’allarme è scattato alle 19,30. Sono in corso accertamenti per scoprire le cause dell’incendio.