A fuoco due mezzi fuori dalla comunità “Famiglia Nuova”, indagini

E’ sicuramente di origine dolosa l’incendio che nella notte tra lunedì e martedì ha distrutto due mezzi – un’auto e un furgone – nei pressi della comunità “Famiglia Nuova” di Magione.

I mezzi erano parcheggiati uno al di fuori della struttura e uno all’interno, quindi distanti tra loro, fatto che accredita l’ipotesi che qualcuno abbia appiccato volontariamente il fuoco per mandare un avvertimento alla struttura di Montebuono, dove contestualmente si è anche verificato un furto.

L’allarme è scattato alle 3.30. I vigili del fuoco sono riusciti a domare il violento incendio, ma al loro arrivo i due mezzi erano già completamente avvolti dalle fiamme e nonostante l lavoro di tre squadre l’auto e il furgone sono andati completamente distrutti.

Sul luogo dell’incendio sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Magione, che hanno avviato le indagini insieme ai vigili del fuoco per chiarire le cause del rogo. Al momento, la pista più accreditata è appunto quella del dolo. Secondo le prime testimonianze e i rilievi effettuati, l’incendio potrebbe essere stato appiccato intenzionalmente per danneggiare la comunità “Famiglia Nuova”, dove contestualmente si é verificato un furto.

L’episodio di questa notte ha suscitato grande preoccupazione tra i residenti.