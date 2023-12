A Foligno Masterclass professionale con l'attrice Fabrizia Sacchi - Tuttoggi.info

Una iniziativa per ragazzi dai 18 ai 30 anni, diretta da Francesca Di Meo e sostenuta dalla Fondazione Carifol

Officina TeatrArt, scuola di recitazione professionale per ragazzi dai 18 ai 30 anni, diretta da Francesca Di Meo e sostenuta dalla Fondazione Carifol, propone agli aspiranti attori un progetto che si avvale della partecipazione, come insegnante, di Fabrizia Sacchi, attrice dell’Accademia di Arte drammatica Silvio D’Amico di Roma.

“Si tratta di una masterclass di recitazione cinematografica di otto lezioni – sottolinea Francesca Di Meo – a cui possono partecipare anche i senior che intendono fare un approfondimento su ciò che riguarda una delle tecniche di recitazione più amate dal pubblico. La prima lezione si è già svolta lo scorso 11 dicembre mentre le prossime sono programmate per il 15 gennaio, 26 febbraio, 11 marzo, 8 aprile e 13 maggio. Le lezioni si svolgeranno dalle 10 alle 14 nella sede di TeatrArt, via Mesastris 34 Foligno”.

Fabrizia Sacchi che ha anche una laurea al Dams con una tesi sul Wagner ha frequentato un corso di recitazione a Parigi e ha lavorato in più di trenta film diretti da Luca Guadagnino, Paolo Virzì, Mimmo Calopresti, Luciano Ligabue, tanto per citarne alcuni. In televisione ha esordito con i fratelli Frazzi in una serie con Mariangela Melato mentre a Teatro è stata in scena anche con Pierfrancesco Favino. Attualmente è in scena con ‘Amanti’ per la regia di Ivan Cotroneo con Massimiliano Gallo e ‘Dove ci sei tu’ per la regia di Enrico Maria Lamanna con Gaia de Laurentiis.