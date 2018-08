A Foligno l’evento “Siediti e gioca”, basket- esibizione in piazza della Repubblica per un nobile scopo

share

Scrive in post su Facebook la gloriosa squadra Basket Disabili Foligno, da quest’anno militante nella serie B nazionale, “Di una città non apprezzi le sette o settantasette meraviglie, ma la risposta che dà ad una tua domanda… “

Ed è così che si è materializzata una importante evento- iniziativa per la raccolta fondi necessari all’acquisto di carrozzine sportive, proprio quelle che servono agli atleti disabili del Basket Foligno per praticare l’amato, ed anche utilissimo, sport della pallacanestro.

Appuntamento dunque a Foligno sabato 1 settembre in Piazza della Repubblica per la serata evento di sport tutta dedicata al basket sia in carrozzina che non. Sarà infatti anche l’occasione per presentare alla città l’altra splendida realtà della pallacanestro cittadina, ovvero la squadra al completo della UBS Basket Foligno, da quest’anno impegnata nel campionato di serie C Gold, dopo aver mancato per un soffio la promozione in B nazionale.

Una occasione preziosa e da non mancare.

