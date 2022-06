sfe/fsc/gsl

Riprendono da Fiumicino i collegamenti diretti di Aerolineas Argentinas tra Roma e Buenos Aires, dopo lo stop causato dalla pandemia. La rotta è operata con gli aeromobili Airbus330-200, con capacità di 265 passeggeri, distribuiti in 2 cabine, 22 posti in classe Business e 243 in Economy.