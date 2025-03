A Expo Casa le soluzioni dell’abitare di oggi e di domani VIDEO

Essere sempre attuali ed attrattivi, anche alla 41esima edizione. Expo Casa 2025, che si è aperta sabato mattina a Umbriafiere di Bastia Umbra (sino al 9 marzo) ha fatto registrare fin dalle prime ore un’ottima affluenza di pubblico.

Del resto, è diventata tra le principali rassegne in Italia sul mondo dell’abitare, cuore pulsante dell’innovazione e del design per la casa. Oltre 170 espositori, provenienti da tutta Italia, presentano più di 5.000 soluzioni dedicate all’home living, offrendo ai visitatori un panorama completo sulle ultime tendenze del settore. Una rassegna quest’anno arricchita dalla partecipazione, per la prima volta, di ANCE Umbria, che si aggiunge alle collaborazioni consolidate con l’Ordine degli Architetti, con Coop Casa e con i vigili del fuoco, oltre a numerosi e qualificati espositori commerciali.

VIDEO

Amoni: “Evento amato da professionisti e visitatori”

Il presidente di Epta Confcommercio Umbria, Aldo Amoni, nel taglio del nastro è stato affiancato dall’assessore della Regione Umbria Simona Meloni, dal sindaco di Bastia Umbra Erigo Pecci, dal sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno Emanuele Prisco, dal presidente della Camera di Commercio dell’Umbria Giorgio Mencaroni, dal presidente di ANCE Umbria Albano Morelli e dal presidente di Umbriafiere Stefano Ansideri.

“L’entusiasmo con cui Expo Casa ha preso il via è la dimostrazione di quanto questo evento sia atteso e amato da professionisti e visitatori – ha detto Amoni –. Ogni anno lavoriamo per offrire un’esperienza sempre più ricca, con espositori di qualità e un programma di eventi di alto livello. Il grande slancio di questa edizione è una conferma della vitalità del settore e della nostra fiera come punto di riferimento imprescindibile per tutto il Centro-Sud Italia”.

Meloni: “Mettiamo al centro la sostenibilità”

“Celebriamo le 41 edizioni di questa manifestazione che mette al centro l’abitare, nella sua dimensione complessiva. La casa è importante – ha affermato l’assessore Simona Meloni – e dobbiamo creare le condizioni per cui sia modellata in simbiosi con il ‘Cuore verde d’Italia’: al centro mettiamo sostenibilità, rigenerazione e riqualificazione, condivisa con gli operatori del settore e gli operatori professionali. Oggi iniziano nove giorni di un appuntamento importantissimo per l’Umbria e per tutta Italia, dato che ci sono pochissimi eventi così qualificati nel territorio nazionale”.

Morelli: “Qui per far conoscere il vero mondo delle costruzioni”

“Siamo qui – ha spiegato il presidente di ANCE Umbria, Albano Morelli – far conoscere all’opinione pubblica l’esatta dimensione del mondo delle costruzioni, molto diverso da come spesso viene percepito nell’immaginario collettivo. Il nostro è infatti un settore fondamentale per la collettività e per il territorio, oltre che per l’economia”.

La “Casa degli Errori”

Grazie alla collaborazione con i vigili del fuoco, torna anche quest’anno la campagna di prevenzione e sensibilizzazione sulla tematica della sicurezza in ambito domestico con il progetto “Casa Sicura”. L’interessante ed utilissima campagna verrà realizzata, tra l’altro, con l’esposizione della “Casa degli Errori’: uno spazio nel quale i visitatori, assistiti dai vigili del fuoco, potranno vedere alcuni tra gli errori più comuni che portano ad incidenti domestici. Su questo tema è intervenuto il sottosegretario Emanuele Prisco: “La partecipazione del Ministero e in particolare del Corpo dei Vigili del Fuoco del Comando di Pistoia vuole testimoniare l’impegno per costruire una cultura della sicurezza domestica partendo dai più piccoli, tramite il gioco. Nelle case – continua Prisco – purtroppo accadono tanti incidenti, e a volte un piccolo errore può portare a un disastro. Ringrazio il personale dell’Associazione Nazionale dei Vigili ed Expo Casa per la sensibilità mostrata nel concorrere a costruire una cultura della sicurezza a partire dalle nostre case”.

Il sindaco Pecci ha evidenziato come quanto proposto ad Expo Casa sia la risposta alle esigenze abitative, al mercato ed alle imprese che cambiano. Sottolinando, insieme ad Ansideri, come Expo Casa, unitamente ad AgriUmbria, sia tra gli eventi più attrattivi ed attesi tra i tanti che si tengono nel corso dell’anno ad Umbriafiere.

Gli appuntamenti nella Sala Europa e nell’Area Eventi

La manifestazione non è solo esposizione, ma anche occasione di confronto e approfondimento.

Domani, domenica 2 marzo, la Sala Europa ospiterà un appuntamento di grande rilievo, con lo spettacolo “Il Teatro salva la Vita” di Stefano de Majo (ore 15:00). Un monologo intenso e coinvolgente che, attraverso la potenza della narrazione teatrale, affronta il delicato tema della sicurezza nei cantieri, sottolineando l’importanza della formazione e della consapevolezza dei rischi. L’evento è promosso da ANCE Umbria e sarà seguito dal convegno “Formazione, consapevolezza dei rischi e il contributo della digitalizzazione e dell’AI”, che approfondirà il ruolo delle nuove tecnologie nella prevenzione degli incidenti sul lavoro.

Dalle 17:30 alle 19:30, spazio alla sostenibilità con un incontro a cura di Risparmio Energetico: “Impianti solari e sistemi di riscaldamento da fonti rinnovabili”, per esplorare le soluzioni più efficienti e innovative per un futuro più green.

Gli orari

Expo Casa è appena iniziata, ma ha già dimostrato oggi in apertura tutta la sua capacità attrattiva. Nei prossimi giorni, tra espositori ed incontri tematici, il pubblico avrà l’opportunità di scoprire il meglio dell’abitare contemporaneo.

Expo Casa 2025 aspetta i visitatori dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 20.00, il sabato e la domenica dalle 10.00 alle 20.00 all’Umbriafiere di Bastia Umbra.

Per rimanere aggiornati sul programma: www.expo-casa.com.