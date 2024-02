A dicembre in calo l'indice del disagio sociale - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – Migliora l’Indice del Disagio Sociale a dicembre. Rispetto al mese precedente, il valore elaborato da Confcommercio si attesta a 13,1, in calo di cinque decimi di punto. La riduzione del Misery Index è sintesi di un contenuto rallentamento dell’inflazione per i beni e i servizi ad alta frequenza d’acquisto e di una lieve diminuzione della disoccupazione. Nella media dell’intero 2023 l’indicatore si è attestato a 15,6, 1,3 decimi di punto in meno nel confronto con il 2022. Dopo il picco registrato nei primi due mesi dell’anno, l’Indice ha mostrato una progressiva e significativa tendenza alla diminuzione. Sempre a dicembre, si registra un aumento degli occupati di 14mila unità su base mensile e una diminuzione di 50mila unità delle persone in cerca di lavoro. A questi andamenti si è associato un aumento degli inattivi. Le ore autorizzate di Cassa integrazione sono state di poco inferiori a 28,3 milioni.

/gtr