A Dermocosm le più avanzate soluzioni per la cura delle pelle - Tuttoggi.info

MILANO (ITALPRESS) – La Milano Beauty Week ospita il congresso Dermocosm, un appuntamento che, non solo, permetterà di far incontrare la comunità scientifica più accredita­ta, ma offrirà anche a tutti i cittadini l’opportunità di conoscere e accedere alle più avanzate soluzioni mediche, cosmetiche e tecnologiche per la cura della pelle. A parlarne è Stefano Fatelli, General Manager Difa Cooper-Cantabria, intervistato da Antonino Di Pietro per Cosmetica & Benessere Magazine, format Tv dell’agenzia di stampa Italpress. mgg/gsl