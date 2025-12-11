 A Como la tappa finale di "Cuori Olimpici” - Tuttoggi.info
A Como la tappa finale di “Cuori Olimpici”

ItalPress

Gio, 11/12/2025 - 15:03

COMO (ITALPRESS) – Como ha chiuso ufficialmente la staffetta fra le province lombarde che ha portato il progetto “Cuori Olimpici – Il cuore del Giochi Olimpici e Paralimpici invernali di Milano Cortina 2026”, voluto da Regione Lombardia, in tutta la Lombardia. Con la Como Lake Half Marathon, cui hanno partecipato circa 1500 persone, il progetto ha portato a termine la sua duplice missione: da un lato rafforzare nei territori la consapevolezza e l’orgoglio di ospitare un appuntamento come i Giochi invernali 2026 di portata mondiale, dall’altro valorizzare l’identità lombarda e le sue eccellenze con un calendario di eventi diffuso. Cuori Olimpici infatti è partito da Brescia il 9 marzo per toccare i 12 capoluoghi di provincia e unire così l’intera regione nella narrazione dei valori olimpici.
f03/fsc/gtr

