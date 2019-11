A Città di Castello la finalissima di “Fascino Mediterraneo”

share

Venerdì 22 e sabato 23 novembre, all’Hotel Ristorante “Il Boschetto” di Città di Castello, si svolgerà la finalissima del Concorso Fascino Mediterraneo, ideato dalla patron Carla Terranova. L’evento ha il patrocinio del Comune e coinvolgerà numerosissime Miss, Lady, Over e anche Mister, che concorreranno per raggiungere le tanto ambite fasce.

Fascino Mediterraneo è un concorso nazionale e internazionale che si diversifica dai tanti altri poiché ha una finalità sociale: tutelare le donne da ogni forma di violenza e non solo. Attraverso questa manifestazione, che prevede diverse tappe in Italia e all’estero, si creano significativi momenti di socializzazione tra donne giovani e meno giovani. come dice la stessa Terranova,

“Nel mio concorso – dice la stessa Terranova – le donne non più giovanissime si devono divertire a valorizzare la propria femminilità e a rivivere una nuova giovinezza, perché spesso la vita può portare a non pensare più a sé stessi e ‘Fascino Mediterraneo’ può far continuare a sognare”.

La finalissima a Città di Castello prevede la partecipazione di noti personaggi del mondo della cultura, della moda, dello spettacolo e non solo, come la sceneggiatrice e pluripremiata regista Rita Giancola, che da anni si occupa anche di Diritti Umani e Pace, la stilista Rosa Fino che crea abiti da Star, il noto giornalista Daniele Mariotto, lo scrittore e poeta Alessandro Castellani, la grande professionista nell’ambito della medicina Ilaria Vinerbi, l’attrice-atleta campionessa internazionale di body building Monica Paolucci e la sceneggiatrice, regista e produttrice cinematografica Annarita Campo.

La manifestazione si articola in due giornate in cui le concorrenti vivranno grandi emozioni e saranno le “vere protagoniste” di questa finalissima, che avrà una madrina d’eccezione: la Principessa Conny Caracciolo, appartenente ad una delle più antiche e coronate famiglie nobiliari. Interverranno poi altri personaggi che hanno raggiunto la notorietà partecipando a Uomini e Donne di Maria De Filippi: Riccardo Borroni, Stefano Torrese, Paola Pinto, Titti Urbano e Franco Di Maio. Poi ci sarà tanta musica con Raffaele Greco e i noti cantautori Toni Malco e Marta Fiorucci. La giuria sarà presieduta da Marco Pruscini e dal produttore Marcello Favola.

share

Stampa