A Città della Pieve per l’Epifania torna lo spettacolare volo della Befana “sui tetti della città” - Tuttoggi.info

Martedì 6 gennaio 2026 torna a Città della Pieve uno degli appuntamenti più attesi dell’Epifania, con uno spettacolo unico nel suo genere.
Anche quest’anno la città si prepara ad accogliere l’allegra vecchietta che distribuirà sorrisi, gioia e dolciumi.
Il momento più emozionante sarà, come sempre, il suo spettacolare volo. Alle ore 17.30 del 6 gennaio, la Befana partirà dal Campanile della Concattedrale di Città della Pieve, percorrendo circa 45 metri fino alla Torre Civica, per poi ripartire e atterrare in Piazza del Plebiscito, volando per ulteriori 75 metri sopra i tetti del centro storico.
L’evento è organizzato dal Comune di Città della Pieve in collaborazione con Int.Geo.Mod. Srl, con il supporto del personale altamente specializzato del Gruppo Speleologico CAI di Perugia, impegnato con circa quaranta volontari. Un lavoro di squadra che coniuga competenza tecnica, sicurezza e passione, valorizzando lo scenario unico del centro storico pievese.