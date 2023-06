A Città della Pieve nel 2023 la Tari diminuisce in media dell'11% - Tuttoggi.info

Il Consiglio Comunale di Città della Pieve ha approvato la riduzione della tassa sui rifiuti che nel 2023 calerà in media dell'11%

Il Consiglio Comunale di Città della Pieve ha approvato la riduzione della tassa sui rifiuti che nel 2023 calerà in media dell’11%, per un totale di circa 360mila euro rispetto all’anno passato.

“Siamo soddisfatti di questo risultato – commenta il Sindaco Fausto Risini – che ci permette, mantenendo gli attuali servizi, di poter aiutare le famiglie e le imprese della nostra città ad alleggerire dalle loro spalle il carico di una tassa economicamente molto impegnativa”.

Un risultato ottenuto grazie alla riduzione dei costi per il gestore, alla riduzione dei costi amministrativi (riduzione del fondo crediti di dubbia esigibilità) e al risultato della campagna di lotta all’evasione che, di fatto, ha recuperato metri quadrati prima non denunciati.

In merito alle scadenze, l’Amministrazione precisa che “il versamento della tariffa potrà essere fatto in quattro rate, 31 luglio, 29 settembre, 31 ottobre e 18 dicembre, ferma restando la possibilità di versamento dell’intero importo in un’unica soluzione entro il 31 luglio prossimo”.

Ricordiamo inoltre, che sono stati introdotti due nuove servizi quest’anno relativi alla raccolta differenziata: il ritiro a domicilio, a chiamata, di sfalci e potature e degli ingombranti. Per usufruirne basta chiamare TSA S.p.a. al Numero Verde 800 23 91 95. Gli utenti riceveranno un appuntamento indicante il giorno e la fascia oraria in cui gli operatori passeranno per effettuare il ritiro.