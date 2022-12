A Città della Pieve continua la digitalizzazione delle pratiche della pubblica amministrazione - Tuttoggi

Tutta la documentazione dovrà essere firmata digitalmente con allegata la procura per la presentazione telematica sottoscritta dai richiedenti. Per quanto riguarda le pratiche giacenti e quelle che verranno presentate entro il 31 dicembre 2022 seguiranno le modalità utilizzate fino ad oggi. “Tale metodologia di presentazione delle pratiche – spiega il Comune a proposito della digitalizzazione – deve intendersi in fase transitoria in attesa di una futura migrazione su apposito “Portale” ad esso dedicato”.