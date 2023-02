A Città della Pieve Carnevale con dedica al Perugino, sfilata in maschera e spettacoli - Tuttoggi

La città dedica anche questo evento alla figura del suo più illustre figlio, Pietro Vannucci detto “Il Perugino”, in occasione della ricorrenza dei 500 anni dalla sua morte.

La festa si apre il 19 febbraio alle ore 15:00 con la partenza da Piazza Unità d’Italia della sfilata delle maschere, accompagnate da spettacoli itineranti. In Piazza Plebiscito, invece, si svolgeranno le premiazioni delle maschere più belle e originali accompagnate da musica e divertimento. Uno speciale premio verrà dedicato alla migliore maschera a tema Pietro Vannucci detto “Il Perugino”.

Al termine dei festeggiamenti verrà offerto a tutti un buffet presso l’atrio di Palazzo Della Corgna.

Il Carnevale pievese è un evento per tutta la famiglia e non mancano gli intrattenimenti dedicati anche ai più piccoli: sabato 18 febbraio, dalle ore 15:00 alle ore 19:00, alla Rocca Perugina, l’Associazione Pieve Arte e Vetrine, in collaborazione con il Comune, organizza “CREA LA TUA MASCHERA!”, un laboratorio artistico di realizzazione delle maschere di carnevale dedicato ai bambini dai 3 ai 6 anni. Con Elena Massarelli, pedagogista e Marina Camaioni, educatrice. Prenotazioni entro il 15 febbraio al 346 3068305.