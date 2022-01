A Città della Pieve arriva l’ecoisola informatizzata - Tuttoggi

Domani l'installazione a Sant'Agostino e giovedì attivazione del servizio. Risini: “La differenziata deve entrare nel vivere quotidiano”

Prima Ecoisola informatizzata per il comune di Città della Pieve. L’Amministrazione Comunale provvederà domani mattina, mercoledì 26 gennaio 2022, alla sua installazione a Sant’Agostino “affinché – spiega il Sindaco Fausto Risini – la raccolta differenziata, tra l’impegno congiunto dell’Ente e quello dei cittadini, diventi una cultura acquisita nel vivere quotidiano della nostra splendida Città”.

L’installazione della nuova Ecoisola, che ha previsto un investimento da parte del Comune di Città della Pieve di 20mila euro ed un contributo di circa 12mila euro da parte dell’AURI (Autorità Umbra Rifiuti e Idrico), “vuole essere un contributo concreto ed integrativo all’implementazione della qualità della nostra raccolta differenziata – ha aggiunto il Primo Cittadino – sia come atto di doveroso rispetto verso l’ambiente ma anche come strumento per l’abbattimento dei costi di conferimento”.

L’utilizzo dell’Ecoisola informatizzata è semplicissimo ed avviene tramite l’uso della tessera sanitaria dell’intestatario dell’utenza TARI registrata presso il Comune di Città della Pieve. Ha quattro sportelli dove, accostando la propria tessera all’apposito lettore, possono essere conferiti: carta, cartone e tetra pak; plastica; residuo secco e organico.

Terminato il primo conferimento, sarà possibile prenotare il successivo, avvicinandosi allo sportello desiderato e facendo attenzione a non inserire rifiuti troppo voluminosi. La chiusura degli sportelli e il completamento delle operazioni saranno comunicate tramite l’apposito pannello LCD.

Questa infrastruttura ad alto contenuto tecnologico rappresenta un ulteriore passo in avanti nel miglioramento del servizio di igiene urbana del Comune di Città della Pieve, fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale.